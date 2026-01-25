Corso Umberto I di Cava in corso lavori di manutenzione alla pavimentazione

Attualmente sono in corso lavori di manutenzione sulla pavimentazione di Corso Umberto I a Cava de' Tirreni. Gli interventi prevedono la riparazione di alcune mattonelle in pietra lavica Etnea, al fine di migliorare la sicurezza e l’estetica della strada. Gli operai sono presenti sul sito per garantire un intervento rapido e accurato, con temporanee limitazioni al traffico pedonale e veicolare.

In corso, la manutenzione straordinaria della pavimentazione sul Corso Umberto I di Cava de' Tirreni: addetti ai lavori in azione, infatti, per riparare parte delle mattonelle in pietra lavica Etnea. La scorsa settimana, un analogo intervento era stato effettuato presso il Borgo Scacciaventi.

