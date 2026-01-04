Principio d' incendio per un' autovettura nel parcheggio di un centro commerciale a Città Sant' Angelo

Nella mattinata del 4 gennaio a Città Sant'Angelo, si è verificato un principio d'incendio all’interno del parcheggio sotterraneo di un centro commerciale. Un’autovettura ha iniziato a emettere fumo, senza che si registrassero feriti. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere il rischio, evitando conseguenze più gravi. L’incidente è attualmente sotto verifica per determinarne le cause.

Principio d'incendio nella mattinata del 4 gennaio a Città Sant'Angelo. Un'autovettura parcheggiata all'interno del parcheggio sotterraneo di un centro commerciale, ha sprigionato improvvisamente del fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del comando provinciale di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Principio d'incendio per un'autovettura nel parcheggio di un centro commerciale a Città Sant'Angelo Leggi anche: Incendio a Sant’Isidoro, in fiamme un’autovettura Leggi anche: Rapina nel parcheggio del centro commerciale: un 55enne accoltellato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Doppio intervento dei Vigili del Fuoco: principio d’incendio in un’abitazione ad Arezzo e auto in fiamme ad Anghiari; Veicolo in fiamme alla Scheggia: bruciati 800 metri quadri di sottobosco; Domato l'incendio alle canne fumarie di abitazioni con il tetto in legno; Auto avvolta dalle fiamme, si mette in salvo: tanta paura sulla Statale. Incidente e principio d'incendio sull'A4 tra San Stino e Portogruaro: conducente estratto - Incidente autonomo sull’A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro: auto a GPL coinvolta, una persona ferita e traffico bloccato. nordest24.it

Alice Castello, principio di incendio ad un'auto: i Vigili del Fuoco evitano il peggio - 30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris sono intervenuti ad Alice Castello, in località Marlero, per un incendio che ha colpito u ... valsesianotizie.it

SALASSA – Principio di incendio auto alla rotonda verso Rivarolo - Principio di incendio auto questa mattina, sabato 3 gennaio 2026, alla rotonda tra Salassa e Rivarolo Canavese. obiettivonews.it

Leggi l'articolo - Dal Nord/Ovest, Vigili del Fuoco a Crescentino per un principio di incendio camino #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #piemontenews - facebook.com facebook

Olbia, principio d’incendio su un catamarano: l’intervento dei Vigili del fuoco x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.