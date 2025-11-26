Sicurezza in città il gruppo #NoiReagiamo chiama i cittadini in assemblea | Urgente un confronto col sindaco
Sicurezza a Modena: la Giunta Mezzetti sta facendo abbastanza? Tra episodi (sconcertanti), polemiche e zone rosse, il tema rappresenta (e rimane) uno dei capisaldi del dibattito cittadino. E dopo un anno dalla prima assemblea pubblica con oltre 500 persone e la presenza di sindaco e assessori, il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
