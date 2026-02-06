Ricercato da quasi dieci anni | stanato e catturato dalla polizia

Da perugiatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha preso in custodia un uomo di 49 anni, cittadino tunisino, che era ricercato da quasi dieci anni. È stato stanato e arrestato dopo una lunga attività di indagine, in esecuzione di un ordine di cattura emesso dalla procura di Novara. Ora si trova in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti.

La polizia ha individuato e arrestato un 49enne, cittadino tunisino, destinatario di un ordine di esecuzione emesso dalla procura di Novara.L’uomo è stato rintracciato dagli agenti del commissariato di Assis a Santa Maria degli Angeli. Il 49enne, spiega la questura di Perugia, è destinatario di.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ricercato Novara

Ricercato da tre anni per abusi sessuali su minore, catturato a Tenerife

Dopo tre anni di latitanza, si è finalmente conclusa la lunga caccia a un 69enne di Ugento, ricercato per gravi reati di abuso sessuale su minore.

Cremona, ricercato da dieci anni: latitante rintracciato in un motel e arrestato

Cremona, 31 dicembre 2025 – Dopo dieci anni di latitanza, un uomo romeno di 45 anni è stato rintracciato e arrestato in un motel alle porte della città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Storie di Camorra Ridicole - Dal boss arrestato per la tosse al latitante trovato sui social

Video Storie di Camorra Ridicole - Dal boss arrestato per la tosse al latitante trovato sui social

Ultime notizie su Ricercato Novara

Argomenti discussi: Ricercato per furti, truffe e spaccio: finisce in carcere; Federica Torzullo, la sorella: Lei non avrebbe mai tolto suo figlio al padre. Claudio Carlomagno l'ha uccisa perché non voleva...

Cremona, ricercato da dieci anni: latitante rintracciato in un motel e arrestatoCremona, 31 dicembre 2025 - Era in un motel alle porte della città, il 45enne romeno ricercato perché doveva scontare una pena definitiva di otto anni e otto mesi per lesioni aggravate, violenza ... ilgiorno.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.