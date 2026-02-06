Ricercato da quasi dieci anni | stanato e catturato dalla polizia

La polizia ha preso in custodia un uomo di 49 anni, cittadino tunisino, che era ricercato da quasi dieci anni. È stato stanato e arrestato dopo una lunga attività di indagine, in esecuzione di un ordine di cattura emesso dalla procura di Novara. Ora si trova in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti.

Dopo tre anni di latitanza, si è finalmente conclusa la lunga caccia a un 69enne di Ugento, ricercato per gravi reati di abuso sessuale su minore.

Cremona, 31 dicembre 2025 – Dopo dieci anni di latitanza, un uomo romeno di 45 anni è stato rintracciato e arrestato in un motel alle porte della città.

Storie di Camorra Ridicole - Dal boss arrestato per la tosse al latitante trovato sui social

Cremona, ricercato da dieci anni: latitante rintracciato in un motel e arrestatoCremona, 31 dicembre 2025 - Era in un motel alle porte della città, il 45enne romeno ricercato perché doveva scontare una pena definitiva di otto anni e otto mesi per lesioni aggravate, violenza ... ilgiorno.it

La Polizia Stradale di #cuneo ha arrestato a Bra un latitante di 42 anni, di nazionalità bosniaca, ricercato da mesi per un ordine di carcerazione emesso da Genova, e condannato a quasi tre anni di reclusione per reati contro il patrimonio e la Pubblica Ammini facebook