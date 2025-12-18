Ricercato da tre anni per abusi sessuali su minore catturato a Tenerife

Dopo tre anni di latitanza, si è finalmente conclusa la lunga caccia a un 69enne di Ugento, ricercato per gravi reati di abuso sessuale su minore. La sua fuga si è conclusa a Tenerife, dove è stato catturato, ponendo fine a un lungo periodo di attesa e angoscia per le vittime e le forze dell’ordine.

© Lecceprima.it - Ricercato da tre anni per abusi sessuali su minore, catturato a Tenerife UGENTO - Si è conclusa a Tenerife la lunga caccia a un 69enne di Ugento, irreperibile dal 2022 e condannato per gravi reati di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una persona minorenne del suo nucleo familiare. L’operazione, portata a termine lo scorso 10 dicembre dalle autorità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Ricercato in Europa per abusi sessuali su una minore, arrestato dai carabinieri a Trecate Leggi anche: Abusi sessuali su un minore, processo per l'infermiera del Goretti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Narcotizzava e stuprava le donne: netturbino condannato a 9 anni e 10 mesi di carcere; Ricercato in Europa per abusi sessuali su una minore, arrestato dai carabinieri a Trecate; Ricercato internazionale per abusi su una minorenne: arrestato a Trecate dopo anni di fuga; Torna a Novara in vista del Natale e finisce in manette: latitante arrestato dai vigili. Condannato per abusi su minore, rintracciato e arrestato all’estero dopo oltre tre anni di ricerche - Era ricercato dal 2022 perché destinatario di un ordine di carcerazione definitivo per gravi reati di violenza sessuale aggravata e ... corrieresalentino.it Ricercato internazionale per abusi su una minorenne: arrestato a Trecate dopo anni di fuga - Un cittadino moldavo, ricercato a livello internazionale per abusi sessuali su una minorenne, è stato arrestato nei giorni scorsi a Trecate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Novara, al termi ... lavocedinovara.com

Ricercato dal 2018 per aver violentato la moglie e le due figlie piccole, scovato a Fiumicino - Era ricercato da oltre sette anni per aver violentato la moglie e le due figlie piccole, all'epoca dei fatti ancora minorenni. romatoday.it

La console Pippin di Apple, flop degli anni '90, oggi è un raro oggetto da collezione ricercato dai fan di prodotti Apple vintage. https://tech.everyeye.it/notizie/apple-pippin-soffitta-potresti-mani-tesoro-nascosto-puoi-guadagnare-848840.htmlutm_medium=So - facebook.com facebook

Ha segato le sbarre e si è calato con le lenzuola: #ricercato Toma Taulant, albanese di 41 anni. Era #detenuto nel carcere di Opera a #Milano. Colpevole di furti, rapine e spaccio di droga, sarebbe uscito nel 2048 dopo una serie di condanne a 24 anni. Fausto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.