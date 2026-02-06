Ribelli e colorati | negli store intrattenere conta più di vendere

Nei negozi di Milano e Roma, i clienti trovano ambienti più vivaci e divertenti che semplici punti vendita. Le vetrine sono colorate, i giochi sono ovunque, e il focus sembra spostarsi dall’acquisto alla proposta di un’esperienza divertente. Un modo per attirare più persone, anche se non sempre si tratta di vendere di più. Questo nuovo stile si sta diffondendo anche negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, dove il gioco diventa parte dell’atmosfera, più che un semplice modo di passare il tempo.

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Opere d’arte, pezzi di design e dettagli giocosi divertono lo spazio del flagship store Longchamp a Soho Non ne puoi più di comprare? Allora ti regalo un’emozione: come una sorta di Madeleine. È la nuova regola del consumo. La conoscono bene architetti e designer, ingaggiati dalle Maison per rivoluzionare spazi e arredi infondendo estetiche fantasiose e giocose. Le vecchie boutique, eleganti ma troppo formali, lasciano così il posto ad ambienti dove l’obiettivo finale non è soltanto l’acquisto, ma creare una community che interagisca divertendosi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

