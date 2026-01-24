Essence amplia la propria presenza negli Stati Uniti, entrando nei negozi Walmart a partire da gennaio 2026. La collaborazione con la catena americana rappresenta un passo importante per il brand, che sarà disponibile in oltre 500 punti vendita. Questa espansione segna un nuovo capitolo per Essence nel mercato statunitense, offrendo ai consumatori un accesso più diretto ai prodotti di bellezza a un pubblico più ampio.

Una presenza quasi scontata: essence arriva da Walmart. Il brand beauty su Cosnova entra in una nuova fase di espansione negli Stati Uniti, debuttando in oltre 500 negozi della catena americana a partire da gennaio 2026. Il tutto seguito da un lancio online di grande successo sul sito già nel 2025: qui il brand ha subito conquistato una solida base di clienti. Ora, il passo successivo era solo quello diportare fisicamente i prodotti sugli scaffali, ampliando la sua accessibilità e visibilità nel mercato statunitense. essence e Walmart: il brand europeo sbarca negli USA. Già online il brand aveva catturato un importante interesse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Essence sbarca negli USA e approda negli store Walmart

Leggi anche: La modenese Opocrin sbarca negli Usa grazie all'autorizzazione FDA per il ferro saccarato

Leggi anche: La modenese Opocrin sbarca negli Usa grazie all'autorizzazione FDA per il ferro saccarato

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Essence sbarca negli USA e approda negli store WalmartUna presenza quasi scontata: essence arriva da Walmart. Il brand beauty su Cosnova entra ... msn.com