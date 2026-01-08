“La Verità (His & Hers) esplora le diverse prospettive che si celano dietro ogni racconto. Un percorso tra i punti di vista di due persone, che rivela come la percezione e l’interpretazione possano distorcere la realtà. In questo spazio, si invita a riflettere sull’importanza di ascoltare e comprendere le differenze per giungere a una visione più completa e autentica.”

“Ci sono due lati in ogni storia. Il nostro e il loro. Il tuo. e il mio. Quella di lui e quella di lei. Il che significa che qualcuno mente sempre.” Il panorama televisivo di gennaio è spesso popolato da prodotti progettati per essere consumati rapidamente, storie che promettono di riempire le serate post-festive con una dose controllata di adrenalina. Tuttavia, “La Sua Verità (His & Hers)”, la nuova miniserie Netflix in sei parti tratta dal bestseller del 2020 di Alice Feeney, si spinge oltre il semplice intrattenimento stagionale. Prodotta da Jessica Chastain e diretta con una mano che oscilla tra il cinismo noir e il melodramma pulp da William Oldroyd, la serie è un ordigno narrativo costruito su un unico presupposto: “Ci sono due lati in ogni storia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La Sua Verità (His & Hers): Un labirinto di specchi dove la verità è l’unica vittima.

