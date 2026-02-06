A Montecatone, i medici puntano a più di un semplice recupero fisico. La riabilitazione si concentra anche sulla qualità della vita dei pazienti, migliorando non solo il corpo, ma anche il benessere generale. I programmi includono attività che aiutano le persone a tornare a vivere meglio, più sicure e indipendenti.

Non solo recupero fisico: la riabilitazione passa anche attraverso la qualità della vita dei pazienti. Lo evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Healthcare, condotto dall’istituto di Montecatone in collaborazione con Paola Rucci del dipartimento di Scienze biomediche e Neuromotorie dell’ Università di Bologna. La ricerca analizza come fattori demografici e clinici influenzino il benessere percepito dalle persone con lesione midollare durante il ricovero, mettendo al centro un tema spesso trascurato della medicina riabilitativa: la qualità della vita, appunto. Gli autori hanno valutato non solo gli esiti clinici e funzionali, ma anche quattro dimensioni fondamentali della qualità della vita: salute fisica, benessere psicologico, relazioni sociali e ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riabilitazione e qualità della vita. Ecco la lezione di Montecatone

