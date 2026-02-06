La possibile ripresa di Totti come figura attiva nella Roma sta facendo scaldare gli animi tra tifosi, commentatori e baristi della capitale. Da giorni si parla di un suo ritorno, ma ancora non si sa quale ruolo i Friedkin vogliano dargli. La notizia diventa subito oggetto di discussione, tra chi lo vede come simbolo e chi teme che possa trasformarsi in un fantoccio. La città si divide, mentre la questione resta aperta.

Francesco Totti divide la Roma. Non per quello che è stato e continua a essere per la storia del club giallorosso, ovviamente. Ma per la scelta di far tornare il leggendario numero dieci in un ruolo ancora non definito. L’annuncio ieri di Claudio Ranieri, infatti, ha avuto una risposta tiepida. Decisamente diversa da quella che ci si aspettava. I dialoghi tra Totti e i Friedkin vanno avanti da alcuni giorni e dovrebbero portare alla fumata bianca soprattutto perché il Centenario è alle porte e Francesco rappresenta ancora oggi il miglior testimonial che possa avere la Roma. Nonostante siano passati quasi nove anni dal suo traumatico addio al calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Resta il nostro simbolo". "Rischia di fare il fantoccio": il ritorno di Totti divide la Roma

La proprietà Friedkin sta lavorando a un piano preciso per rilanciare la Roma.

Totti torna a Roma e riaccende l'entusiasmo dei tifosi.

