Responsabilità e non strumentalizzazioni | su Tempio un’ospedale con il dovere di salvare vite

Fabio Albieri, sindaco di Calangianus, rompe il silenzio e chiede responsabilità nel dibattito sull’ospedale di Tempio. Per lui, bisogna evitare strumentalizzazioni e concentrarsi sul ruolo fondamentale di questa struttura, che salva vite ogni giorno. Albieri sottolinea che si tratta di un presidio essenziale per il distretto gallurese e invita tutti a rispettare questa realtà.

Fabio Albieri, sindaco di Calangianus, ha lanciato un forte invito alla responsabilità nel dibattito sull’ospedale di Tempio, un presidio sanitario fondamentale per il distretto gallurese. L’intervento, avvenuto il 6 febbraio 2026, è stato presentato in un momento in cui la questione sanitaria è stata spesso ridotta a strumenti politici, con un approccio che pone a rischio il futuro dell’assistenza sanitaria locale. «Sull’ospedale di Tempio serve responsabilità, non strumentalizzazioni», è stato il messaggio chiaro del primo cittadino, che invita a non ridurre la salute dei cittadini a un semplice slogan o a una battaglia elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu

