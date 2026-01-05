Chiusura ospedale di Polistena Giannetta | Non esiste alcun rischio stop strumentalizzazioni
L’ospedale di Polistena rimane aperto e funzionante. La direzione rassicura che non esistono rischi per la sicurezza e invita a non alimentare strumentalizzazioni. La situazione riguarda principalmente le difficoltà nella gestione del personale e le preoccupazioni sulla terapia intensiva, ma non compromette i servizi essenziali offerti alla comunità. È importante affidarsi a fonti ufficiali per chiarimenti e aggiornamenti attendibili.
Cresce l’attenzione sull’ospedale di Polistena a causa delle difficoltà nella gestione del personale e delle preoccupazioni dei cittadini sul reparto di terapia intensiva. A intervenire è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Domenico Giannetta che con una dichiarazione chiara e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: A Polistena rischio chiusura per il reparto di anestesia e rianimazione
Leggi anche: Ospedale di Polistena a rischio, Laruffa accusa: "Occhiuto ignora i problemi"
Polistena, il sindaco Tripodi lancia l’allarme: ‘A rischio sopravvivenza dell’ospedale’; Giannetta rassicura: nessun rischio chiusura per l’ospedale di Polistena; Ospedale di Polistena, rischio chiusura dell’Anestesia-Rianimazione: al via il presidio permanente; Sanità calabrese, l’ospedale di Polistena rischia il collasso: interrogazione urgente di Giuseppe Ranuccio.
Giannetta: "Nessun rischio chiusura per l'ospedale di Polistena" - Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale interviene dopo la manifestazione per il diritto alla salute: "Non arretreremo di un millimetro nel garantirne il futuro e il potenziamento della s ... rainews.it
?Giannetta: “non esiste alcun rischio chiusura per l’ospedale di Polistena” - “Desidero rassicurare in modo netto e inequivocabile tutta la cittadinanza, gli amministratori locali e i Comitati che non esiste alcun rischio di chiusura né per l’ospedale di Polistena, né per il su ... strettoweb.com
Ospedale di Polistena: Giannetta smentisce voci su chiusura e rassicura sulla Terapia Intensiva - Il capogruppo di FI interviene dopo le polemiche: “Non esiste alcun rischio per il nosocomio né per i reparti" ... reggiotv.it
Chiusura Ospedale di Polistena , parla il presidente dei sindaci della piana di Gioia Tauro Michele Conia - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.