Chiusura ospedale di Polistena Giannetta | Non esiste alcun rischio stop strumentalizzazioni

L’ospedale di Polistena rimane aperto e funzionante. La direzione rassicura che non esistono rischi per la sicurezza e invita a non alimentare strumentalizzazioni. La situazione riguarda principalmente le difficoltà nella gestione del personale e le preoccupazioni sulla terapia intensiva, ma non compromette i servizi essenziali offerti alla comunità. È importante affidarsi a fonti ufficiali per chiarimenti e aggiornamenti attendibili.

Cresce l’attenzione sull’ospedale di Polistena a causa delle difficoltà nella gestione del personale e delle preoccupazioni dei cittadini sul reparto di terapia intensiva. A intervenire è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Domenico Giannetta che con una dichiarazione chiara e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Chiusura ospedale di Polistena, Giannetta: "Non esiste alcun rischio, stop strumentalizzazioni" Leggi anche: A Polistena rischio chiusura per il reparto di anestesia e rianimazione Leggi anche: Ospedale di Polistena a rischio, Laruffa accusa: "Occhiuto ignora i problemi" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Polistena, il sindaco Tripodi lancia l’allarme: ‘A rischio sopravvivenza dell’ospedale’; Giannetta rassicura: nessun rischio chiusura per l’ospedale di Polistena; Ospedale di Polistena, rischio chiusura dell’Anestesia-Rianimazione: al via il presidio permanente; Sanità calabrese, l’ospedale di Polistena rischia il collasso: interrogazione urgente di Giuseppe Ranuccio. Giannetta: "Nessun rischio chiusura per l'ospedale di Polistena" - Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale interviene dopo la manifestazione per il diritto alla salute: "Non arretreremo di un millimetro nel garantirne il futuro e il potenziamento della s ... rainews.it

?Giannetta: “non esiste alcun rischio chiusura per l’ospedale di Polistena” - “Desidero rassicurare in modo netto e inequivocabile tutta la cittadinanza, gli amministratori locali e i Comitati che non esiste alcun rischio di chiusura né per l’ospedale di Polistena, né per il su ... strettoweb.com

Ospedale di Polistena: Giannetta smentisce voci su chiusura e rassicura sulla Terapia Intensiva - Il capogruppo di FI interviene dopo le polemiche: “Non esiste alcun rischio per il nosocomio né per i reparti" ... reggiotv.it

Chiusura Ospedale di Polistena , parla il presidente dei sindaci della piana di Gioia Tauro Michele Conia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.