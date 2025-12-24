Durante le festività natalizie, è importante scegliere alimenti che supportino il sistema immunitario. Olio d’oliva, frutta secca, datteri e miele, presenti anche in piatti tradizionali come struffoli e torrone, possono contribuire a rafforzare le difese dell’organismo. Numerosi studi evidenziano come alcuni alimenti tipici del periodo natalizio possano avere proprietà benefiche, favorendo un approccio più consapevole alla dieta durante le festività.

Olio d’oliva, frutta secca, ma anche datteri e miele alla base di struffoli e torrone. Una serie crescente di ricerche ha dimostrato che in alcuni alimenti tipicamente natalizi possono celarsi dei veri e propri booster anticancro. Specifiche molecole contenute in alcuni alimenti possono agire come veri e propri interruttori per il sistema immunitario, potenziando l’efficacia dell’immunoterapia. Dall’acido oleico contenuto nell’olio d’oliva e nella frutta secca, fino al fruttosio dei fichi secchi e dei datteri, al miele alla base di struffoli e torrone. Per concludere con l’acido trans-vaccenico che si trova nella carne e nei latticini provenienti da animali da pascolo. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Natale a tavola, ecco tutti gli alimenti che attivano il sistema immunitario: anche gli struffoli alleati del corpo

