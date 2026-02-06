Renzi | La destra si incrina ora la sinistra ha una possibilità

Matteo Renzi lancia un segnale di speranza: secondo lui, la destra si sta indebolendo e ora la sinistra può prenderne il posto. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex premier dice che i rapporti tra i partiti stanno cambiando e che ci sono opportunità da cogliere per chi vuole conquistare il favore degli italiani. Renzi non fa promesse, ma sottolinea che il quadro politico sta evolvendo rapidamente, lasciando aperte diverse possibilità.

Il senatore Matteo Renzi prova a leggere il futuro del Paese attraverso un'intervista al Corriere della Sera. "L'uscita di Vannacci dalla Lega è il segno di una frattura nel centrodestra che potrebbe portare alla vittoria della sinistra. Ciò che occorre è un fronte compatto", spiega C’è un tono che oscilla tra l’analisi lucida e l’urgenza politica nell’intervista esclusiva rilasciata dal Senatore Matteo Renzi al Corriere della Sera. Non si limita a commentare l’attualità ma prova a leggere il futuro della Nazione. Individua nell’uscita del generale Roberto Vannacci dalla Lega il segnale che qualcosa, nel centrodestra, abbia iniziato a cedere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

