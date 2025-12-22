Coldiretti Foggia dona attrezzi agricoli alla casa circondariale per sostenere il progetto di reinserimento Tenimento Agricolo
Questa mattina, Coldiretti Foggia si è recata alla Casa Circondariale di Foggia per una significativa donazione di attrezzature agricole – una motozappa e un decespugliatore – destinate a potenziare il progetto Tenimento Agricolo attivo all’interno della struttura penitenziaria. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
