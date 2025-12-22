Questa mattina, Coldiretti Foggia si è recata alla Casa Circondariale di Foggia per una significativa donazione di attrezzature agricole – una motozappa e un decespugliatore – destinate a potenziare il progetto Tenimento Agricolo attivo all’interno della struttura penitenziaria. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Coldiretti Foggia dona attrezzi agricoli alla casa circondariale per sostenere il progetto di reinserimento "Tenimento Agricolo"

Coldiretti dona ai detenuti una motozappa e un decespugliatore - Attrezzature destinate a migliorare le attività agricole svolte in carcere, dove è stato realizzata un'area per la coltivazione di ortaggi e per l'allevamento di galline ... rainews.it