Coldiretti Foggia dona attrezzi agricoli alla casa circondariale per sostenere il progetto di reinserimento Tenimento Agricolo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, Coldiretti Foggia si è recata alla Casa Circondariale di Foggia per una significativa donazione di attrezzature agricole – una motozappa e un decespugliatore – destinate a potenziare il progetto Tenimento Agricolo attivo all’interno della struttura penitenziaria. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

