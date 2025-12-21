Terzo anno del Pranzo d’Amore alla Casa Circondariale di Teramo
Giovedì 18 dicembre la Casa Circondariale di Teramo – Castrogno ha accolto, per il terzo anno consecutivo, “L’Altra Cucina. per un Pranzo d’Amore”, l’iniziativa nazionale promossa da Prison Fellowship Italia e Rinnovamento nello Spirito Santo, in collaborazione con il Ministero della Giustizia e con la Fondazione Alleanza del RnS. L’edizione 2025 ha avuto un valore particolare perché dedicata al Reparto Femminile, offrendo alle detenute una giornata di attenzione, bellezza e condivisione. L’evento si inserisce nel più ampio progetto nazionale che ha coinvolto 56 istituti penitenziari, oltre 9.000 persone detenute e una rete di oltre 70 chef, 1. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
