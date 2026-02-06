Referendum | Zanon ' sinistra studi carriere unificate da fascismo'

La polemica sul referendum si accende ancora. Zanon attacca la sinistra dicendo che le sue posizioni sulla riforma della giustizia sono influenzate da studi e carriere unificate durante il fascismo. La segretaria del Pd, Elly Schlein, viene criticata per aver sostenuto la riforma, mentre alcuni esponenti di sinistra, come l’ex magistrato Scarpinato, sono accusati di diffondere disinformazione collegando la separazione delle carriere al regime fascista. La discussione resta calda e divisa.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La segretaria del Pd Elly Schlein, nonostante molti esponenti di sinistra siano favorevoli alla riforma della giustizia, e altri, come l'ex magistrato Scarpinato nel video disinformativo pubblicato oggi, continuano ad accostare la separazione delle carriere all'ordinamento fascista. Peccato sia vero l'esatto contrario. Noi vogliamo separare carriere che furono unificate proprio dal fascismo con la relazione del ministro guardasigilli Dino Grandi del 1941. In quel testo si teorizza l'unità totale del potere statale, contraria a ogni forma di separazione, anche all'interno della magistratura".

