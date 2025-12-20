Nicolò Zanon | Non c' entrano destra e sinistra Anche Matteotti era favorevole alle carriere separate

Nicolò Zanon evidenzia come le questioni di fondo spesso vadano oltre le tradizionali divisioni politiche di destra e sinistra. Ricorda che anche figure storiche come Matteotti sostenevano idee diverse, come le carriere separate. Questo approccio mira a superare gli schieramenti e a promuovere un sistema più giusto e equo. Qui andiamo oltre la destra e la sinistra. Così cambieremo in meglio la vita di ogni italiano e a guadagnarci sarà tutta la giustizia.

«Qui andiamo oltre la destra e la sinistra. Così cambieremo in meglio la vita di ogni italiano e a guadagnarci sarà tutta la giustizia. Miracoli non ne possiamo fare, ma certamente effettueremo un balzo in avanti senza precedenti». A dirlo Nicolò Zanon, ex giudice costituzionale e presidente del comitato unico della maggioranza per il “Sì” al referendum. Come mai ha scelto di metterci la faccia su questa sfida? «Sono venticinque anni che sto dalla parte della separazione delle carriere. Mi è parso naturale impegnarmi in tal senso». La sua, dunque, non è stata una presa di posizione politico? «Assolutamente no! Non parliamo, come dice, in modo errato, qualcuno, di una riforma di una parte. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nicolò Zanon: "Non c'entrano destra e sinistra. Anche Matteotti era favorevole alle carriere separate" Leggi anche: Bettini: "Carriere separate? Un principio a sinistra riconosciuto da molti" Leggi anche: Giustizia, Giovanni Pellegrino: "Carriere separate, una proposta della sinistra italiana" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La rivelazione di Nicolò Zanon, ex presidente della Corte costituzionale: «Il potere delle correnti arriva anche sull’assegnazione dei tavoli in terrazza. I posti più belli erano di Magistratura democratica e Area». - facebook.com facebook La rivelazione di Nicolò Zanon, ex presidente della Corte costituzionale: «Il potere delle correnti nel Csm arriva anche sull’assegnazione dei tavoli in terrazza. I posti più belli erano di Magistratura democratica e Area». di Fabrizio Boschi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.