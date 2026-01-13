La sinistra per il sì | Carriere separate da sempre a favore
La posizione della sinistra per il sì si basa sul principio di mantenere distinte le carriere professionali. In una nota di Libertà Eguale da Firenze, si sottolinea come, da oltre venticinque anni, si sia sempre sostenuta questa linea, ritenendo che la separazione sia fondamentale per garantire equità e trasparenza nel settore pubblico e privato. Un approccio che mira a preservare la chiarezza e la correttezza nel percorso professionale.
Telegramma da Libertà Eguale per Elly Schlein da Firenze: "Per 25 anni abbiamo sostenuto la separazione delle carriere. E non è che c’è la disciplina di partito sui referendum: c’è sempre libertà. Siamo di centrosinistra, contrari ai terzi poli, siamo per una democrazia bipolare dove si sceglie chiaramente e siamo sempre stati per quella separazione delle carriere che viene, in particolar modo, dall’applicazione del codice Vassalli, socialista e riformista". Motivo per cui il costituzionalista e vicepresidente dell’associazione Stefano Ceccanti ribadisce forte e chiaro: "Al referendum si vota sulla separazione delle carriere e siamo per il sì". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
