Referendum | Fratoianni ' riforma serve solo a minare autonomia magistrati'
Il referendum proposto da Fratoianni evidenzia come la riforma Nordio-Meloni non affronti le criticità della giustizia italiana, quali la lentezza dei processi. Secondo il politico, la proposta mira principalmente a mettere in discussione l’autonomia dei magistrati, senza risolvere le problematiche strutturali del sistema giudiziario. La discussione riguarda quindi aspetti fondamentali per l’efficienza e l’indipendenza della giustizia nel nostro Paese.
Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "La riforma Nordio-Meloni non risponde a nessuno dei problemi della giustizia del nostro Paese, come la lentezza dei processi, serve solo a minare l'autonomia dei magistrati. Allora bisogna continuare a firmare per il referendum e poi andare a votare no per rispedirla al mittente". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni del Tg1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
