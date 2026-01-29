schlein sempre peggio pure contro la polizia e fa campagna per il referendum

Schlein continua a suscitare critiche per le sue uscite, anche quando si tratta di fare campagna o commentare le forze dell’ordine. Questa volta, le sue posizioni sono state duramente contestate, soprattutto dopo aver preso posizione contro la polizia. La sua linea sembra sempre più distante dalla realtà, mentre la vicenda di Mansouri, noto criminale con precedenti, mette in discussione molte delle sue affermazioni. La polemica si accende anche nel momento in cui si discute di come la sinistra affronta temi di sicurezza e legalità.

Seppure la vita criminale di Abderrahim Mansouri fosse nota e i suoi precedenti valgono più di mille parole, la sinistra continua a dubitare su chi si è trovato una pistola puntata in faccia e ha reagito, considerando le pericolosità del soggetto che aveva di fronte. Elly Schlein scarica, nei fatti, l'agente indagato. Basta, d'altronde, ascoltare quanto detto nella conferenza tenutasi a Montecitorio, per capire quale sia la linea del principale partito del campo largo. La segretaria del Pd, senza esitazioni, dice ai cronisti: «Mi auguro prima di tutto che la magistratura faccia il suo lavoro». Non solo prevale, ancora una volta, quel “giustizialismo” che, per anni, ha caratterizzato una certa area, ma soprattutto viene utilizzata una tragedia per fare campagna elettorale sul referendum, anche se nessun italiano sarà chiamato a scegliere se armare o meno i poliziotti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

A Palermo, Morvillo, cognato di Falcone, si è schierato contro il referendum, evidenziando come la campagna mediatica contro la magistratura abbia radici profonde, risalendo all’epoca berlusconiana.

Conte, Landini e Schlein uniscono le forze per promuovere il

