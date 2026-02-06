Referendum Scarpinato a teatro per spiegare le ragioni del no | Vogliono portarci a prima della Costituzione

Roberto Scarpinato a teatro per spiegare le ragioni del no al referendum sulla giustizia: "Siamo chiamati a un appuntamento con la storia. In apparenza dovremo votare sì o no a una riforma costituzionale sulla magistratura, approvata dalla maggioranza di governo. In realtà la posta in gioco è un'altra: dovremo decidere se la giustizia dovrà tornare a essere quella che era prima della Costituzione del 1948". Vale a dire: "Una giustizia forte coi deboli, debole coi forti". Lo spettacolo è in programma venerdì 20 febbraio, al Teatro Massimo di Palermo, ore 19.

