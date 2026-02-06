Referendum il sindaco Ferrara a Pescara con Elly Schlein alla partenza del tour per il No

C'era anche il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, mercoledì 4 febbraio a Pescara all'incontro che ha segnato la partenza del tour referendario per il No promosso dal Partito Democratico. All'iniziativa ha partecipato la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, insieme a esponenti istituzionali e politici del territorio. L'appuntamento ha rappresentato l'avvio di un percorso di confronto e informazione sui temi referendari, con l'obiettivo di coinvolgere cittadini e amministratori locali in un dibattito ampio e partecipato. Al termine dell'incontro, il sindaco Ferrara ha affidato il suo commento a un breve messaggio: «Con la segretaria del Pd Elly Schlein alla partenza del tour referendario per il No.

