Referendum da Firenze schiaffo alla Schlein | i riformisti scelgono il Sì e umiliano il dogma manettaro Elly sconfessata | Basta coi Santi Uffizi del Pd

A Firenze, i riformisti del Partito Democratico scelgono il Sì nel referendum, distinguendosi dalla linea ufficiale e criticando le posizioni più ortodosse del partito. La loro presa di posizione rappresenta un segnale di diversità interna e di volontà di apertura, segnando una sorta di distacco dai dogmi e dalle posizioni più rigide. La scena si svolge nella sede dell’Ordine degli Architetti, simbolo di un dibattito interno ancora aperto e complesso.

A metà corridoio del primo piano della Palazzina Reale di Santa Maria Novella che ospita l'Ordine degli Architetti di Firenze va in scena la rivolta dei riformisti dem. E proprio in quelle "sacre stanze", mentre Elly insegue il giustizialismo grillino, i suoi big scelgono di votare Sì al Referendum sulla Giustizia e tuonano: «Basta con i Santi Uffizi del Pd». Perché c'è anche una sinistra che non si allinea ai diktat del vertice. Ed è una sinistra che ieri, nella "rossa" Firenze, ha dato una lezione di democrazia e di realtà a Elly Schlein. Doveva essere un incontro per "pochi gatti", si è trasformato in un assedio di folla: l'edificio regale di Santa Maria Novella è stata letteralmente travolta dal popolo dei riformisti, accorsi per dire "Sì" alla separazione delle carriere e alla Riforma della giustizia.

