Per Carlo Costantini sindaco torna a Pescara la segretaria Pd Elly Schlein
Entra nel vivo la campagna elettorale a Pescara. Questa mattina, Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, è tornata in città per sostenere il candidato sindaco Carlo Costantini. La sua presenza ha riacceso l’interesse tra i sostenitori e ha dato una spinta alla corsa elettorale in vista delle votazioni dell’8 e 9 marzo.
Entra nel vivo la particolare campagna elettorale dell’8 e del 9 marzo e per sostenere la candidatura di Carlo Costantini a Pescara torna la segretaria nazionale Elly Schlein. L’appuntamento è nella sala consiliare del Comune mercoledì 4 febbraio alle 17.30 dove la Schlein sarà per il “no” al.🔗 Leggi su Ilpescara.it
