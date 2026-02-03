Per Carlo Costantini sindaco torna a Pescara la segretaria Pd Elly Schlein

Entra nel vivo la campagna elettorale a Pescara. Questa mattina, Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, è tornata in città per sostenere il candidato sindaco Carlo Costantini. La sua presenza ha riacceso l’interesse tra i sostenitori e ha dato una spinta alla corsa elettorale in vista delle votazioni dell’8 e 9 marzo.

