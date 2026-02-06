Il dibattito sul referendum giustizia si scalda sempre di più. Ceccarelli critica duramente la campagna dell’Anm, accusandola di usare toni troppo aggressivi e di fuorviare l’opinione pubblica. “Loro - dice - hanno fatto un grosso errore di comunicazione, e questo rischia di danneggiare la credibilità dell’intera categoria”. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra le parti, con le accuse che si fanno sempre più dure.

“A mio parere l’Anm purtroppo, perché io ne faccio parte e ne ho a cuore la credibilità e il prestigio, ha commesso un grande errore di comunicazione. Ha improntato la campagna referendaria a toni aggressivi e fuorvianti che hanno spaventato l’opinione pubblica e hanno suscitato la reazione opposta dei sostenitori della riforma. Questo non giova al recupero di credibilità della categoria perché non dimentichiamo che il terreno sociale di elaborazione di questa riforma, che non è punitiva, ma è soltanto di completamento di un percorso per divenire al giusto processo che è partito diversi anni fa con l’introduzione del codice accusatorio Vassalli, ha imbastardito e intorbidito le acque di questo confronto di idee che da confronto sui contenuti della riforma è diventato purtroppo uno scontro tra tifoserie e questo non giova né al recupero di credibilità della magistratura né all’interesse dell’opinione pubblica di conoscere il contenuto effettivo della riforma e a esercitare consapevolmente il diritto di voto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum giustizia, Ceccarelli: "Toni campagna referendaria Anm aggressivi e fuorvianti"

L'Associazione nazionale magistrati ha risposto alle dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla campagna referendaria, definendole parte di una costante campagna di delegittimazione.

Il referendum sulla giustizia rappresenta un tema complesso che richiede un confronto equilibrato e informato.

