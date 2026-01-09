L' Anm attacca Meloni sul referendum della giustizia | Costante campagna di delegittimazione

L'Associazione nazionale magistrati ha risposto alle dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla campagna referendaria, definendole parte di una costante campagna di delegittimazione. La conferenza stampa della presidente del Consiglio ha suscitato reazioni da parte dell'ANM, che ha espresso preoccupazione per il tono e i contenuti delle sue dichiarazioni in vista del referendum di marzo.

La conferenza stampa odierna a 360 gradi di Giorgia Meloni non è passata inosservata agli occhi dell'Associazione nazionale magistrati, che non ha perso occasione per ribattere a muro a duro alle parole utilizzate dalla presidente del Consiglio parlando della campagna elettorale in vista del referendum confermativo che si terrà a marzo. " I magistrati italiani svolgono il compito previsto dalla Costituzione, quello di applicare la legge e tutelare i diritti. Lo hanno fatto costantemente in maniera equilibrata nonostante i pesanti attacchi ricevuti da più parti ", si legge in una nota ufficiale pubblicata dalla Giunta esecutiva centrale dell'Anm. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Anm attacca Meloni sul referendum della giustizia: "Costante campagna di delegittimazione" Leggi anche: Referendum Giustizia, Meloni: La campagna dell'Anm ci accusa di cose false, non aiuta i cittadini Leggi anche: Referendum Giustizia, Meloni: La campagna dell'Anm ci accusa di cose false, non aiuta i cittadini – Il video La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nordio attacca l’Anm sul referendum Giustizia: “Teme il confronto”. L'Anm attacca Meloni sul referendum della giustizia: "Costante campagna di delegittimazione" - Durissima la nota di reazione della Giunta esecutiva centrale delle toghe dopo che questa mattina la premier aveva sostenuto che i magistrati la accusano "di una cosa che è esattamente il contrario di ... ilgiornale.it

Conferenza stampa, l'Anm replica a Meloni: "Delegittimazione costante è pericolosa" - " I magistrati italiani svolgono il compito previsto dalla Costituzione, quello di applicare la legge e tutelare i diritti. affaritaliani.it

Il Comitato per il no al referendum: 'No a una campagna di delegittimazione' - Dalla campagna dell'Anm nelle stazioni per il no al referendum, fino ai provvedimenti presi in diversi casi di cronaca, le toghe finiscono nel mirino durante le quasi tre ore di confronto con la ... ansa.it

Meloni parla di Paragon, ma risposte zero: tra vittimismo e mezze verità la premier sposta il focus e si dice “la vera spiata”. In conferenza stampa Meloni si appella a una relazione Copasir ormai superata e attacca i giornalisti, evitando di chiarire cosa stia face - facebook.com facebook

Venezuela, Giorgia Meloni attacca: "Sinistra sempre dalla parte sbagliata della storia". x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.