Referendum Giustizia Cassazione ammette nuovo quesito dopo le oltre 500mila firme

La Cassazione ha deciso di cambiare il testo del quesito sulla riforma della giustizia dopo aver ricevuto oltre 500mila firme. L’Ufficio Centrale ha riformulato la domanda che sarà sottoposta agli elettori, tenendo conto delle firme depositate dai promotori, guidati dall’avvocato Carlo Guglielmi. La modifica arriva a pochi mesi dal voto e potrebbe influenzare l’esito del referendum.

(Adnkronos) – Cambia il quesito per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. L'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione con un'ordinanza ha riformulato il testo che verrà sottoposto agli elettori alla luce della raccolta di firme, depositata dai 15 promotori capitanati dall'avvocato Carlo Guglielmi. Il nuovo testo riporta: "Approvate il testo della legge di revisione degli art. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?'".

