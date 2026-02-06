Referendum Cassazione modifica quesito a seguito delle 500mila firme

La Corte di Cassazione ha deciso di modificare il testo del quesito referendario sulla riforma costituzionale della magistratura, già fissato per il 22 e 23 marzo. La modifica arriva dopo che il comitato di giuristi ha depositato oltre 500mila firme a sostegno dell’iniziativa popolare, superando così le firme richieste. Ora il nuovo quesito dovrà essere approvato ufficialmente prima di procedere con la consultazione.

Roma, 6 feb. (askanews) – La Corte di Cassazione ha ammesso la riscrittura del quesito sul referendum sulla riforma costituzionle della magistratura già convocato dal Governo pèer il 22 e 23 marzo, a seguito del deposito delle 500mile firme da parte del comitato di giuristi che ha promosso l’inizitiva popolare dopo quella parlamentare. Il quesito su cui sono state raccolte le firme prevede l’indicazione esplicita degli articoli costituizionali di cui si prevede riforma che ora dovranno essere inseriti nel testo al voto dei cittadini. Che ora potrebbe slittare. “Giunge notizia – afferma il costituzionalista Stefano Ceccanti- che la cassazione ha accolto il nuovo quesito proposto dal comitato promotore delle 500mila firme.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Cassazione Referendum

Sono state superate le 500 mila firme per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia.

In venticinque giorni, sono state raccolte oltre 500 mila firme per il referendum contro la riforma della giustizia proposta dal governo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Barbero: Ecco perché voterò no al referendum. Con la riforma magistrati al servizio della politica

Ultime notizie su Cassazione Referendum

Argomenti discussi: Referendum Costituzionale: tra norma vigente e riforma; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Chi primo arriva, vince; Referendum su riforma giustizia: cosa prevede e quali interrogativi pone - LAV.

Referendum, Cassazione: ok a nuovo quesitoLa Cassazione ha ammesso il quesito sul referendum sulla giustizia preparato dai comitati per il No che modifica il quesito già approvato dal Parlamento. Il quesito è stato depositato dopo la raccolta ... rainews.it

Referendum magistratura, Cassazione modifica il quesito a seguito delle 500mila firmeRoma, 6 feb. (askanews) – La Corte di Cassazione ha ammesso la riscrittura del quesito sul referendum sulla riforma costituzionle della magistratura già convocato dal Governo pèer il 22 e 23 marzo, a ... askanews.it

La Cassazione ha dato ragione ai promotori favorevoli al “No” della raccolta firme (più di 500mila) sul referendum. Il quesito va cambiato. Questo, in via teorica, potrebbe riaprire la partita sulla data del voto. Ma è presto per dirlo e il primo che non vuole rinviar facebook

Referendum magistratura, la #Cassazione modifica il quesito a seguito delle 500mila firme. Possibili conseguenze per la data del voto x.com