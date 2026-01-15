Referendum superate 500mila firme su quesito cittadini per il no

Sono state superate le 500 mila firme per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. La raccolta delle firme rappresenta un passo importante nel processo democratico, consentendo ai cittadini di esprimere il proprio parere sulla proposta di modifica costituzionale. La consultazione popolare si inserisce nel dibattito politico e istituzionale, offrendo un’opportunità di partecipazione diretta sulla questione.

Roma, 15 gen. (askanews) – Sono state raggiunte le 500 mila firme per la richiesta del referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. Dopo la richiesta di referendum avanzata dai parlamentari di maggioranza per il Sì, una nuova raccolta firme è stata promossa da 15 cittadini sostenitori del no alla separazione delle carriere. Gli stessi cittadini hanno presentato anche un ricorso al Tar contro la decisione del governo di fissare la data della consultazione referendaria il 22 e 23 marzo. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Raccolte 500mila firme contro la riforma della giustizia: perché il quesito del referendum può cambiare Leggi anche: Referendum, raggiunto il quorum di 500mila firme contro la riforma Nordio. I possibili effetti: dal cambio di quesito al ricorso alla Consulta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Referendum, superate le 250mila firme contro il piano di Nordio: petizione oltre il 50%; Referedum giustizia, mancano ancora 240mila firme per raggiungere il quorum. Ecco come firmare online; Referendum, Bonelli: superate 375 mila firme. Partecipazione straordinaria, ora il confronto nel merito; Referendum, superate le 300mila firme contro la riforma Nordio: in venti giorni la raccolta completata al 60%. Referendum, raccolta firme online supera 500mila sostenitori. Conte: "Segnale dirompente" - E’ stato raggiunto poco fa il traguardo delle 500mila firme per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia alla petizione online lanciata dopo la richiesta di 15 cittadini. adnkronos.com Referendum, superate 500mila firme su quesito cittadini per il no - Sono state raggiunte le 500 mila firme per la richiesta del referendum confermativo sulla riforma costituzionale ... notizie.tiscali.it

Referendum: Conte, '500mila firme segnale dirompente' - "È un risultato incredibile: in pochi giorni siamo arrivati a 500mila firme contro la riforma dell'ingiustizia di Meloni e Nordio. iltempo.it

Raccolta firme online

REFERENDUM GIUSTIZIA: MELONI FA LO STRAPPO AUTORITARIO E LE FIRME VOLANO LO STESSO! SUPERATE LE 425MILA, OBIETTIVO ALL'85%! Il governo fissa le urne al 22-23 marzo per sabotare tutto, i promotori ricorrono al TAR: "Espropriati i dirit facebook

Referendum sulla giustizia: superate le 345.000 firme! Firma anche tu e fai firmare su firmereferendum.giustizia.it/referendum/ope… #ReferendumGiustizia #ComitatoperilNo #VotaNo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.