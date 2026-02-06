Rebecca Marco Panini presenta il suo romanzo a Modena alla libreria Ubik

Marco Panini torna a Modena per presentare il suo nuovo romanzo,

Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 18,00 lo scrittore Marco Panini presenta il suo nuovo romanzo “Rebecca” (Damster edizioni, 2025), presso la Libreria Ubik in Via dei Tintori 22 a Modena. Condurrà Daniela Ori, scrittrice e presidentessa dell’Associazione I SEMI NERI di cui anche Panini fa parte. L’attrice Daniela Di Bernardo, che fa parte della medesima associazione, interpreterà alcuni stralci del romanzo. Il romanzo, allora inedito, è stato premiato al Premio Internazionale di Letteratura “Per troppa vita che ho nel sangue” - Sezione romanzo, Pasturo (Lecco), 2024. Rebecca è una vecchietta di età indefinita, che Giovanni vede passare tutti i giorni alla stessa ora lungo il corridoio dell’ospedale dove lavora.🔗 Leggi su Modenatoday.it

