L' Affitto - Una storia caorsana Carlo Bosoni presenta il suo romanzo alla Libreria Romagnosi

Ilpiacenza.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento settimanale con "i mercoledì coi grilli per la testa", la rassegna letteraria proposta e organizzata dallo scorso settembre di concerto tra il gruppo che si definisce appunto "Quelli dei mercoledì", la Libreria Internazionale Romagnosi e le Lir edizioni con l'ambizioso progetto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

