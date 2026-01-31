La squadra spagnola rischia di uscire ai play-off di Champions League dopo una brutta rimonta del Benfica. I calciatori del Madrid chiedono più libertà, ma dimenticano gli impegni. Alla fine, un gol all’ultimo minuto del portiere avversario ha deciso la partita. I tifosi sono delusi e si chiedono se questa squadra abbia ancora il carattere per affrontare le sfide più dure.

Il Real Madrid è stato costretto ai play-off di Champions da un gol del portiere del Benfica all’ultimo minuto. Del Real Madrid e del suo non aver trovato un centro di gravità permanente, scrive Jorge Valdano per El Paìs. “Il Madrid è come il tempo: un giorno sembra estate, il giorno dopo inverno, tutto in pieno autunno. Non trova stabilità. Di solito, un nuovo allenatore provoca una reazione nei giocatori: attiva una routine diversa e, inoltre, questi vogliono mettersi in mostra”. “Tra la partita col Villarreal e quella col Benfica, Arbeloa ha lasciato una frase rivelatrice: “non posso andare contro la natura dei giocatori”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nel Real Madrid c’è troppa richiesta di libertà da parte dei calciatori che dimenticano i loro obblighi (Valdano)

Xabi Alonso ha vissuto il suo percorso al Real Madrid in un contesto di pressioni e aspettative elevate, spesso difficili da gestire.

Alvaro Arbeloa ha attirato l’attenzione con le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa post-partita del Real Madrid.

