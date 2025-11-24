In continuo aumento il costo dell' Rc auto e moto in Italia

Nel 2024 il prezzo medio della polizza obbligatoria ha registrato un aumento del 7,2% rispetto al 2023 per le auto e dell'8,5% per le moto, con un premio medio che ha raggiunto i 646,79 euro a settembre 2025, a causa del rincaro dei pezzi di ricambio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

