Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 14:00 si affrontano Rayo Vallecano e Osasuna. Con entrambe le squadre a quota 22 punti, la partita rappresenta un’occasione importante per migliorare la propria posizione in classifica. Nella zona di metà classifica, il confronto può offrire indicazioni su possibili sviluppi della stagione. Di seguito, formazioni ufficiali, quote e pronostici per un match che potrebbe risultare equilibrato.

Rayo Vallecano e Osasuna hanno entrambe 22 punti e stazionano in una zona di classifica abbastanza pericolosa: l’Europa è piuttosto lontana, mentre la zona salvezza è relativamente vicina. Sono due compagini che sembrano avere nettamente qualcosa in più rispetto alle squadre che lottano per non retrocedere ma non l’hanno ancora dimostrato del tutto: i Matagigantes hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Osasuna (sabato 24 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Parità a Vallecas?

