Ravenna, 6 febbraio 2026 – Negli ultimi dieci anni a Ravenna sono state edificate almeno 25.000 mq di nuove superfici commerciali: in termini di paragone, corrispondono alle dimensioni di circa due ipermercati e mezzo, un’area corrispondente all’incirca all’abitato di Classe, o di Madonna dell’Albero o di Lido di Dante. In arrivo anche un nuovo Eurospin e un Conad all’ex Cmc. La stima è stata messa a punto da Riccardo Ricci Petitoni di Confesercenti Ravenna, responsabile per il settore Commercio e centro storico per Confesercenti della Provincia di Ravenna. E gli insediamenti non si sono ancora fermati visto che ci sono in ballo altri 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, la città dei supermercati: in 10 anni edificati 25mila mq. “Come il paese di Classe”

