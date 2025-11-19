Ballerino di 10 anni nel mirino dei bulli La scritta omofoba in piazza E la città si ribella | Non mollare

Una scritta tanto volgare quanto gratuita, vergata con uno schizzo di verde su un palo della luce in piazza Michelangelo. Un insulto omofobo all’insegna di un ragazzino di 10 anni, la cui unica "colpa" sarebbe quella di danzare. E pure bene peraltro, cosa che a qualche bulletto probabilmente dà ancora più fastidio. A denunciare il fatto è la madre del bambino, che ha scelto di rendere pubblico il fatto sui social perché "su queste cose occorre riflettere". "Il mio - rimarca - è un pensiero per tutti quei genitori che più o meno ci provano ad educare i loro figli". La mamma è perfettamente consapevole che si tratta di roba da ragazzini, i quali però, a volte possono essere, pur inconsapevoli, anche molto cattivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

