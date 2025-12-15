In tre anni raffica di rapine furti estorsioni e violenze nel Bresciano | banda di 8 giovanissimi fermati dai carabinieri

Nel corso di tre anni, il Bresciano è stato teatro di una serie di episodi criminali, tra cui rapine, furti, estorsioni e violenze. Una banda composta da otto giovani, tra i 17 e 19 anni e residenti tra Brescia e la bassa Valtrompia, è stata recentemente fermata dai carabinieri nell'ambito di un'indagine.

Si tratterebbe di otto giovani, tra i 17 e 19 anni, tutti residenti tra Brescia e la bassa Valtrompia. Tre sono stati portati in comunità e cinque hanno l'obbligo di permanenza in casa.

