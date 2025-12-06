Un maresciallo dei Carabinieri donna, libera dal servizio effettiva alla Procura Militare di Roma ha arrestato un cittadino georgiano di 39 anni, gravemente indiziato di rapina impropria e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il sottufficiale, mentre si trovava a bordo dell’autobus ATAC linea 85 all’altezza della fermata Fori Imperiali, ha notato il 39enne subito dopo aver asportato una pochette a una giovane turista coreana e lo ha immediatamente bloccato. L’uomo aveva tentato la fuga. Vistosi braccato, il cittadino georgiano ha tentato di guadagnare la fuga, ingaggiando una resistenza fisica nei confronti del maresciallo dei Carabiniere donna, che è comunque riuscita a chiamare i rinforzi e a contenere l’aggressore fino all’arrivo delle pattuglie della Compagnia Roma Centro che hanno concluso l’arresto e hanno restituito la refurtiva alla vittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rapina una turista su un bus, ammanettato da una ragazza: era un maresciallo dei carabinieri fuori servizio