Rapina una turista su un bus ammanettato da una ragazza | era un maresciallo dei carabinieri fuori servizio
Un maresciallo dei Carabinieri donna, libera dal servizio effettiva alla Procura Militare di Roma ha arrestato un cittadino georgiano di 39 anni, gravemente indiziato di rapina impropria e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il sottufficiale, mentre si trovava a bordo dell’autobus ATAC linea 85 all’altezza della fermata Fori Imperiali, ha notato il 39enne subito dopo aver asportato una pochette a una giovane turista coreana e lo ha immediatamente bloccato. L’uomo aveva tentato la fuga. Vistosi braccato, il cittadino georgiano ha tentato di guadagnare la fuga, ingaggiando una resistenza fisica nei confronti del maresciallo dei Carabiniere donna, che è comunque riuscita a chiamare i rinforzi e a contenere l’aggressore fino all’arrivo delle pattuglie della Compagnia Roma Centro che hanno concluso l’arresto e hanno restituito la refurtiva alla vittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Imed Fahri è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Si trova ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio #Napoli #borseggia #turista - facebook.com Vai su Facebook
Rapina un ragazzo sul bus, due 15enni finiscono nei guai - I carabinieri della stazione di Fidene hanno dato infatti esecuzione a un’ordinanza di collocamento in comunità, emessa dal tribunale ... Riporta romatoday.it