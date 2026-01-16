Range Rover presenta esclusive edizioni ispirate a Londra

Range Rover introduce una serie di edizioni speciali ispirate a Londra, offrendo un’esperienza di guida che combina eleganza, raffinatezza e originalità. Queste versioni esclusive riflettono l’essenza della capitale britannica, valorizzando il patrimonio e lo stile riconoscibile del marchio. Un’interpretazione moderna del lusso che si distingue per dettagli accurati e un design ricercato.

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Range Rover ha presentato oggi una serie esclusiva di edizioni ispirate a Londra, che celebrano il lusso, il carattere e l’originalità britannica. La collezione si apre con la presentazione della Range Rover Velar Belgravia Edition, cui seguiranno tre ulteriori edizioni ispirate ad Hoxton, Battersea e Westminster. Incarnando lo spirito distintivo di alcune delle zone più influenti presenti nel cuore della capitale britannica, ciascuna versione sarà realizzata con dettagli pensati per esaltare il design ineguagliabile, la raffinatezza eccezionale e il ricco patrimonio che contraddistinguono ogni Range Rover. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

