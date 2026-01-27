Le nuove serie speciali Range Rover Evoque, Velar e Sport sono ispirate ai quartieri più rappresentativi di Londra, offrendo un’interpretazione esclusiva di stile e design. Queste versioni privilegiano dettagli unici che richiamano l’atmosfera della capitale britannica, mantenendo elevati standard di qualità e comfort. Un’occasione per vivere un’esperienza di guida distintiva, con un legame autentico alla città di Londra.

Range Rover lancia una collezione esclusiva di modelli in edizione limitata ispirati ai quartieri più raffinati e vivaci di Londra, per omaggiare ancora una volta il suo legame privilegiato con la capitale britannica. Si parte con la Range Rover Velar Belgravia Edition e la Evoque Hoxton Edition, mentre sono attese per la primavera 2026 le Sport Battersea Edition e Westminster Edition. Ogni versione sarà realizzata con dettagli e accessori pensati per esaltare il design e il carattere dei diversi modelli, evocando le architetture e il lusso dei quartieri simbolo della città e richiamandone l'identità culturale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le serie speciali Range Rover dedicate a Londra

Approfondimenti su Range Rover Londra

Range Rover introduce una serie di edizioni speciali ispirate a Londra, offrendo un’esperienza di guida che combina eleganza, raffinatezza e originalità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Range Rover Londra

Argomenti discussi: Land Rover 2026, tutte le novità in arrivo; Range Rover: scopri le quattro edizioni speciali ispirate a Londra; MINI Cooper SE Paul Smith Edition, una serie speciale che celebra la creatività inglese.

Mercedes-Benz lancia cinque nuove serie specialiSono cinque le nuove serie speciali che Mercedes-Benz ha pensato per il 2025 e per offrire un modello unico declinato su diversi segmenti. Le protagoniste del nuovo schieramento di forze firmato dalla ... ansa.it

Mercedes-Benz, le nuove serie speciali che raccontano chi siete davveroC’è un momento, mentre chiudete con un colpo secco la portiera, in cui il mondo rimane fuori. È quel battito di ciglia tra il caos e la quiete, tra la folla e la vostra idea di eleganza. E lì, in ... ilgiornale.it

Range Rover Vogue Black and white - facebook.com facebook

Range Rover Scala 1:18 LCD usata a 50€ (manca una antennina sul tetto) #tinycars #scala118 #rangerover #diecast #model x.com