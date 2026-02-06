Ramazzini | l’ospedale richiede intervento mirato per problemi strutturali

L’ospedale di Carpi, il Ramazzini, attraversa un momento difficile. L’opposizione segnala che sono urgenti interventi mirati per sistemare le strutture. Le infiltrazioni nei corridoi e il degrado degli spogliatoi si fanno sempre più evidenti, mentre la mancanza di una radioterapia mette in crisi il servizio sanitario locale.

**Carpi, l’ospedale del Ramazzini è in crisi. La manutenzione è urgente, secondo l’opposizione. Le infiltrazioni nei corridoi, il degrado degli spogliatoi, il rischio di una radioterapia assente: i problemi del distretto sanitario di Carpi non passano inosservati.** A due mesi dalla fine dell’anno, l’ospedale del Ramazzini, nel comune di Carpi, è al centro di una critica che tocca profondamente il cuore della sanità locale. Il sindacato Fials ha espresso un’interrogazione in cui denuncia lo stato di degrado degli spogliatoi maschili, con infiltrazioni e condizioni irragionevoli per il personale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Diagnosi polmonari più rapide: all'Ospedale Ramazzini arriva l'Ebus grazie ad Amo

All’Ospedale Ramazzini di Carpi arriva un nuovo strumento per le diagnosi polmonari.

Ospedale Ramazzini di Carpi: situazione legata alla rottura di una tubazione già in corso di riparazione.

