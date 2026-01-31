Salis in pericolo | l’emergenza ambientale richiede interventi strutturali di grande portata

Il lago Salis in Sardegna sta attraversando un momento molto difficile. L’acqua si sta tingendo di blu e il livello si abbassa di giorno in giorno. La natura nel suo equilibrio sta andando in crisi, e ora serve un intervento rapido e deciso per salvare questo habitat.

La situazione ambientale del lago Salis, nel cuore della Sardegna, è ormai al limite del collasso. L’acqua, una volta limpida e ricca di biodiversità, mostra segni evidenti di degrado: alga blu che si diffonde in superficie, riduzione del livello idrico, e alterazioni del sistema ecosistemico. Le autorità locali, in collaborazione con esperti e istituzioni regionali, hanno avviato un programma di interventi d’emergenza che, secondo quanto dichiarato dall’Agenzia del Mare e del Territorio (Amt), richiede un impegno straordinario. Il lavoro in corso non si limita a misure di contenimento, ma prevede interventi strutturali di ampio respiro, che coinvolgono la gestione delle acque reflue, la bonifica delle zone circostanti e la ripristino delle falde sotterranee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

