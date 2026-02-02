Milano-Cortina un po' di Umbria alle Olimpiadi
L’Umbria farà la sua apparizione alle Olimpiadi di Milano-Cortina, anche se in modo semplice. La Cantina Todini ha portato il suo vino Rubro – Rosso IGT a Casa Italia, dove saranno presenti i 26 vini italiani scelti dal Coni come ambasciatori del Made in Italy. Un modo per far conoscere anche l’Umbria in un evento così grande.
Cantina Todini con Rubro sarà presente a Casa Italia. Il rosso tuderte sceltro tra i 26 vini ambasciatori dell'Italia L’Umbria sarà presente a Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con una sola etichetta: Rubro – Rosso IGT di Cantina Todini, selezionato tra i 26 vini ambasciatori del Made in Italy scelti dal Coni. L'etichetta umbra sarà protagonista negli spazi di Musa – Casa Italia, nelle 3 sedi di Milano, Cortina e Livigno che accoglieranno atleti, delegazioni internazionali, istituzioni e ospiti del mondo olimpico.Un vino dalla personalità decisa e dalla struttura importante.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Quanto costa andare alle Olimpiadi di Milano Cortina
Organizzare un viaggio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 richiede una pianificazione accurata dei costi.
Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, secondo le ultime conferme ottenute dai test effettuati.
MILANO-CORTINA 2026, 100 GIORNI ALLE OLIMPIADI INVERNALI: TUTTE LE NOVITÀ
Ultime notizie su Milano Cortina
Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: un po’ di curiosità; Milano-Cortina spinge le vacanze sulla neve: 6 milioni in partenza; Anche un po’ di VCO ai Giochi Olimpici di Milano Cortina; Dal bob d’oro al boom dell’hockey: Milano-Cortina 2026 rompe ogni schema.
Milano Cortina 2026, Tom Cruise sfida la neve e Matilda De Angelis incanta: chi vedremo alla Cerimonia di aperturaPer la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono attese tante star, tra queste anche Tom Cruise, Matilda De Angelis e altri. libero.it
Coventry: 'Organizzazione di Milano Cortina meravigliosa'Gli atleti stanno arrivando e ovunque percepiamo lo spirito olimpico. Arrivare a Milano è stato un po' come arrivare a casa, ho colto grande calore e affetto. Ho trovato di fronte una squadra fantast ... ansa.it
Le Olimpiadi di Milano Cortina inizieranno il 6 febbraio con la cerimonia di apertura, dopo un lungo e complicato periodo di preparazione cominciato il 24 giugno del 2019, quando il Comitato olimpico internazionale (CIO) assegnò le Olimpiadi proprio all’Italia - facebook.com facebook
Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.