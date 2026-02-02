Milano-Cortina un po' di Umbria alle Olimpiadi

L’Umbria farà la sua apparizione alle Olimpiadi di Milano-Cortina, anche se in modo semplice. La Cantina Todini ha portato il suo vino Rubro – Rosso IGT a Casa Italia, dove saranno presenti i 26 vini italiani scelti dal Coni come ambasciatori del Made in Italy. Un modo per far conoscere anche l’Umbria in un evento così grande.

Cantina Todini con Rubro sarà presente a Casa Italia. Il rosso tuderte sceltro tra i 26 vini ambasciatori dell'Italia L’Umbria sarà presente a Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con una sola etichetta: Rubro – Rosso IGT di Cantina Todini, selezionato tra i 26 vini ambasciatori del Made in Italy scelti dal Coni. L'etichetta umbra sarà protagonista negli spazi di Musa – Casa Italia, nelle 3 sedi di Milano, Cortina e Livigno che accoglieranno atleti, delegazioni internazionali, istituzioni e ospiti del mondo olimpico.Un vino dalla personalità decisa e dalla struttura importante.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Organizzare un viaggio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 richiede una pianificazione accurata dei costi.

Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, secondo le ultime conferme ottenute dai test effettuati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

MILANO-CORTINA 2026, 100 GIORNI ALLE OLIMPIADI INVERNALI: TUTTE LE NOVITÀ

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: un po’ di curiosità; Milano-Cortina spinge le vacanze sulla neve: 6 milioni in partenza; Anche un po’ di VCO ai Giochi Olimpici di Milano Cortina; Dal bob d’oro al boom dell’hockey: Milano-Cortina 2026 rompe ogni schema.

Milano Cortina 2026, Tom Cruise sfida la neve e Matilda De Angelis incanta: chi vedremo alla Cerimonia di aperturaPer la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono attese tante star, tra queste anche Tom Cruise, Matilda De Angelis e altri. libero.it

Coventry: 'Organizzazione di Milano Cortina meravigliosa'Gli atleti stanno arrivando e ovunque percepiamo lo spirito olimpico. Arrivare a Milano è stato un po' come arrivare a casa, ho colto grande calore e affetto. Ho trovato di fronte una squadra fantast ... ansa.it

Le Olimpiadi di Milano Cortina inizieranno il 6 febbraio con la cerimonia di apertura, dopo un lungo e complicato periodo di preparazione cominciato il 24 giugno del 2019, quando il Comitato olimpico internazionale (CIO) assegnò le Olimpiadi proprio all’Italia - facebook.com facebook

Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com