Amici e nemici su Radio 24 | Battista Campedelli Pregliasco e Profumo discutono di politica sport e ricerca

Sabato 31 gennaio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno Pierluigi Battista (giornalista e scrittore, già vicedirettore del Corriere della Sera e di Panorama, scrive sul quotidiano Il Foglio), Alessandra Campedelli (allenatrice di pallavolo, già coach delle nazionali femminili di Iran e Pakistan), Lorenzo Pregliasco (co-fondatore e direttore responsabile di YouTrend), Francesco Profumo (tra le altre cose ex presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ed ex ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del governo Monti, oggi Rettore di OPIT - Open Institute of Technology). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

