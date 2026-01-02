Che cosa hanno respirato i monzesi nel 2025 e la sorpresa della città brianzola più inquinata.

Nel 2025, Monza e la Brianza hanno affrontato un anno caratterizzato da livelli di inquinamento elevati, riflesso nelle condizioni dell’aria respirata quotidianamente. Questa provincia, nota per la sua intensa urbanizzazione e traffico intenso, si è trovata ancora una volta a dover fare i conti con le sfide legate alla qualità dell’ambiente. Un bilancio che invita a riflettere sulle criticità e sulle possibili strategie di miglioramento per il futuro.

Il 2025 si è appena chiuso e in tempo di bilanci c'è anche quello sulla qualità dell'aria. Che cosa hanno respirato i monzesi e i brianzoli nel corso dell'anno che è appena terminato?La provincia più cementificata d'Italia e dove traffico e smog sono sempre alle stelle come ne è uscita da un 2025.

