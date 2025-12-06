Kate Middleton conferma il suo ruolo di icona di stile mostrando come un look natalizio possa essere adatto a ogni occasione

Il Natale è l’occasione perfetta per vestire eleganza e charme. E anche in questo caso Kate Middleton conferma il suo ruolo di icona di stile. L’anno scorso, la reale ha indossato un cappotto doppiopetto di Alexander McQueen, impreziosito da un fiocco di velluto nero. L’outfit è stato completato da stivali in suede e orecchini di perle. Nel 2023, la principessa ha scelto un total white composto da maglione girocollo, pantaloni a palazzo e capospalla in lana. Infine, décolleté, borsa a mano e pendenti in oro di Van Cleef & Arpels. Per la messa del 2022, invece, Kate ha sfoggiato cappotto midi verde militare di Alexander McQueen, stivali alti, cappello firmato Philip Treacy coordinato e pendenti di Sézane. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kate Middleton conferma il suo ruolo di icona di stile, mostrando come un look natalizio possa essere adatto a ogni occasione

