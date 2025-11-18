Kate Middleton e William partecipano alla Royal Variety Performance dopo due anni. La serata di gala che apre gli eventi delle festività natalizie è l’occasione perfetta per la Principessa del Galles di indossare uno dei suoi favolosi abiti da sera. Kate Middleton alla serata di gala. Si tratta di un grande ritorno per Kate Middleton e suo marito William a una delle serate evento più glamour di Londra. Il Principe e la Principessa del Galles sono attesi al Royal Albert Hall per Royal Variety Performance, il gala benefico che vede sempre la partecipazione di un membro senior della Famiglia Reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton alla Royal Variety Performance dopo due anni: il look da favola