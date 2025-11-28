I governi passano le leggi restano Giorgia Meloni spiega perché votare sì al referendum sulla giustizia

“I governi passano, ma le leggi restano. E quelle costituzionali incidono sulla vostra vita ogni giorno, molto più di quanto pensiate. Quindi non andate a votare guardando chi propone la riforma”. Archiviata la parentesi delle regionali, Giorgia Meloni sposta subito il baricentro sulla prossima sfida: il referendum sulla giustizia. Dal palco della seconda Assemblea nazionale di Noi Moderati, il 28 novembre, la premier di fatto apre insieme la campagna referendaria e quella elettorale, anticipando toni e argomenti che accompagneranno il confronto dei prossimi mesi. “Fatevi una sola domanda – prosegue – la giustizia in Italia funziona bene? Se pensate che funzioni benissimo, allora potete rifiutare la riforma e votare No. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

