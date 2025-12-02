Vaccinazioni antinfluenzali in crescita | a Modena già 140mila dosi somministrate

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale antinfluenzale: sono già quasi 140mila le dosi somministrate in provincia di Modena (dato al 24 novembre). Un risultato positivo, anche nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno (6mila i vaccini effettuati in più quest’anno), anche se. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

